23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Украинский экономист: МВФ спасает Европу, добивая Украину




Международный валютный фонд рекомендует ЕС меры по выходу из кризиса противоположные требованиям к Украине.

Об этом Youtube-каналу «Капитал» рассказал украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребята (правительство Украины – ред.) ждут транша, мало того, ребята заявляют о том, что МВФ – наш стратегический партнер, и программа с МВФ нам необходима, – рассказал эксперт. – Хотя МВФ, консультируя Европу, как выходить из кризиса, как его преодолевать, советует проводить мягкую кредитно-денежную политику, стимулировать внутреннее производство, а Украине такого нельзя, поскольку это противоречит «принципам свободной торговли».

По словам Скаршевского, «принципы свободной торговли» в мировой истории никогда «в абсолютном смысле» не работали.

«Нигде в мире не было такого, о чем нам сейчас рассказывают, – уточнил экономист. –  Свободная торговля и соглашение о свободной торговле появились тогда, когда Великобритания начала контролировать чуть ли не половину всего товарооборота торговли и производства.

Чтобы продавать и навязывать свой товар более слабым, колониальным странам, она сказала: «Давайте делать зону свободной торговли для того, чтобы вы не могли поднимать свои торговые пошлины, и тогда те колонии, что ничего не производили, так ничего и не начнут производить».

Экономический эксперт считает, что современная Украина в отношении МВФ находится в том же состоянии, что когда-то колонии по отношению к Британской империи: если украинское государство открывает свои рынки сейчас, когда у него плохо с промышленностью, то эта промышленность на Украине никогда и не заработает.

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