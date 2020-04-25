Украинский экономист назвал Саакашвили «паразитом»: Где хоть одно достижение?

25.04.2020, Киев, Игорь Петров

Ни Михаил Саакашвили, ни другие иностранцы, которых после Майдана назначали на высокие посты в Украине, не сделали для страны ничего хорошего, хотя у них были для этого все условия.

Об этом эфире телеканала KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они захотели назначить Саакашвили вице-премьер-министром нашей страны. Я уже не помню, какой то у него вход в Украину – третий? Вице-премьер министром по реформам – он реформатор классный. Вице-премьером предложил ему Зеленский стать, но сегодня вроде бы «слуги» «зеленые» прокатили его, против они по разным причинам.

В Украине не нужны иностранные граждане, я имею в виду руководителей страны или государственных структур, даже государственных предприятий. Не нужны. Они не приносят Украине пользы, ни один из них пока ничего хорошего не сделал.

Вспомните этого чудика который руководил «Укрзализныцей» – сколько миллионов долларов он отсюда вывез? И что, «Укрзализныца» лучше стала? Вспомните всех членов наблюдательных советов, которые сейчас получают по полмиллиона и выше зарплаты. Они что-то сделали кому-то хорошее? Нет! Это просто их трудоустраивают – один босс позвонил, премьеру, вице-премьеру, еще кому-то: «назначь этого». Это паразиты.

Мое отношение к иностранным людям, которые здесь ошиваются и пытаются занять те или иные кресла, – это паразитирующий класс, паразитирующие люди!

Им Украина нафиг не впала, она им не интересна. У меня нет сомнений, что Саакашвили – умный человек, но для этого есть Грузия, для реализации его талантов. Пожалуйста.

Но тут проблема – в Грузии он уже не просто обвинен, а осужден за совершение тяжкого преступления, и приговор вступил в законную силу по их законодательству. И он туда не едет, он едет сюда.

Ну, хорошо, приехал он сюда поддержал в 2014 году Майдан. Понятно, по какой линии он сюда приехал… Порошенко понимал, что ему на холку вешают солидного конкурента. Порошенко его назначает в Одессу. Порошенко понимал, что Одесса сжирала и не таких.

Но, с другой стороны, ему дали там своего полицая, своего прокурора, заместителей, руководителей райгосадминистраций. Более того, глава Национальной полиции – его. Более того, зам генерального прокурора – его. Он зашел не один, он зашел с солидной командой. Назовите мне хоть одно ведомство, где он что-то хорошее сделал», – сказал Максим Гольдарб.