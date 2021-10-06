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06.10.2021 18:51 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Газ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Украинский экономист оценил жизнеспособность экономики Украины при нынешних ценах на газ

Новости УкраиныЕсли нынешние высокие цены на газ сохранятся хотя бы три месяца, промышленность Украины испытает...

Если нынешние высокие цены на газ сохранятся хотя бы три месяца, промышленность Украины испытает шок, последствия которого предугадать сложно.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом украинец, как водится, объясняет высокие цены не объективными причинами и не ошибками энергетического руководства ЕС, а исключительно «спекулятивной игрой Газпрома».

«Если цена $1000+ сохранится еще хотя бы 3-4 месяца — это будет шоковый удар… нет, не для украинской промышленности, для европейской!

Химическая промышленность Украины умрет при цене уже в 350 долл…

Металлурги — нужно считать.

Однако они рассчитывали на 200-300, а не на 1000-1500…

Пока еще в хранилищах лежит запас, и частные трейдеры радостно продают по $1000+ газ, купленный весной этого года по $120-150, можно сказать, что Украина, как ни парадоксально, получает пока что выгоду от взлета газовых котировок в Европе больше, чем убытки.

Если «абсурдный пик» цены спадет до Нового Года, «шок» для промышленности ни для нашей, ни для европейской не успеет наступить.

В конце концов, «Газпром» разгонял цену до небес не для того, чтобы на этом зарабатывали супермаржу мелкие украинские газотрейдеры, а для того, чтобы создать искусственную недопоставку накануне запуска «Северного Потока-2» — затем резко открыть кран и заработать самому.

Это логичное предположение, к которому склоняется большинство европейских аналитиков.

Но если эта версия не верна — и «игра «Газпрома» продлится еще хотя бы квартал — то часть европейской и украинской промышленности просто заплатит РФ большую часть своей маржи… Та часть, что вообще останется жива…

Но пока что есть хорошие шансы, что это все ситуативная спекулятивная игра «Газпрома». Которая закончится еще до Рождества», – рассуждает он.

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