Украинский экономист предрекает развал НАТО

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 08:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


В ближайшие годы Североатлантический альянс развалится, а потому стремление Украины в НАТО потеряет всякий смысл. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил киевский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО пройдёт через структурную трансформацию в ближайшие 10-15 лет. Мы видим расщепление акцентов безопасности. Раньше это было исключительно западная Европа против стран Варшавского договора, Китай и Глобальный Юг были слабыми.

А сейчас мы видим расщепление – смещение в сторону Тихоокеанского региона, попытка США создать АУКУС. Это будет блок, противостоящий Китаю. Второе смещение безопасности в арктический регион. Мы видим мощное усиление России в регионе, и Канады, и скандинавских стран. А в Европе формируется третий акцент безопасности, исключительно континентальный. И это приведёт к серьёзному кризису в НАТО», – сказал Кущ.

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В ближайшие годы Североатлантический альянс развалится, а потому стремление Украины в НАТО потеряет всякий...



«Мы должны думать, насколько долговечны те конструкции, в которые мы хотим вступить, и которые мы хотим сделать основой для долгосрочной безопасности своей страны. Мы должны понимать, что это даст нам и насколько это будет долговечно», – подытожил эксперт.

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