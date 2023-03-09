Украинский экономист призвал население бежать за границу – «пока есть возможность»

Анатолий Лапин.  
09.03.2023 14:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса, Эмиграция


Население Украины должно воспользоваться тем, что страны-соседи пока что принимают беженцев и украинские документы об образовании.

Запад рассматривает Украину как плацдарм для войны с Россией, поэтому здесь не будет никакого качественного образования и уровня жизни. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины должно воспользоваться тем, что страны-соседи пока что принимают беженцев и украинские документы...

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По мнению Соскина, люди, которые могут это сделать, должны немедленно покинуть страну.

«В Украине уже нет образования, уже практически его нет. Среднего образования нет на юго-востоке, высшего образования нет, среднетехнического нет. Это все просто уже рудименты системы образования. Поэтому пользуйтесь моментом, пока еще эти свидетельства об образовании более-менее принимаются в этих странах. Немедленно надо ехать – уже в Украине тем, кто имеет детей, просто нечего делать. Это объективная реальность.

Целые города разрушены, и кто их будет восстанавливать? Не верьте в эти все фантазии, что кто-то будет когда-то. Какие деньги, кто? Украину рассматривает Запад просто как плацдарм, который уничтожает Российскую Федерацию. Все, поэтому из этого исходите», – заявил Соскин.

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