Украинский экономист призвал население бежать за границу – «пока есть возможность»

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Население Украины должно воспользоваться тем, что страны-соседи пока что принимают беженцев и украинские документы об образовании.

Запад рассматривает Украину как плацдарм для войны с Россией, поэтому здесь не будет никакого качественного образования и уровня жизни. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, люди, которые могут это сделать, должны немедленно покинуть страну.

«В Украине уже нет образования, уже практически его нет. Среднего образования нет на юго-востоке, высшего образования нет, среднетехнического нет. Это все просто уже рудименты системы образования. Поэтому пользуйтесь моментом, пока еще эти свидетельства об образовании более-менее принимаются в этих странах. Немедленно надо ехать – уже в Украине тем, кто имеет детей, просто нечего делать. Это объективная реальность. Целые города разрушены, и кто их будет восстанавливать? Не верьте в эти все фантазии, что кто-то будет когда-то. Какие деньги, кто? Украину рассматривает Запад просто как плацдарм, который уничтожает Российскую Федерацию. Все, поэтому из этого исходите», – заявил Соскин.