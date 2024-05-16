Украинский экономист: Против Украины Россия не одна, у нее хватает союзников

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1280
 
Война, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Говорить о том, что Россия в одиночку на Украине противостоит всему миру неверно. У нее достаточно серьезная международная поддержка, позволяющая обойти санкции, и наращивать производство.

Об этом в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри заявил экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорить о том, что Россия в одиночку на Украине противостоит всему миру неверно. У...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Китай в последние годы существенно нарастил торгово-экономические отношения с Россией, Северная Корея стала фактически вторым Уралом для России, где было развернуто производство продукции военно-промышленного комплекса, с Ираном достаточно тесные отношения. То есть Россия точно действует не в одиночку в данном случае… Мы видим что перечень ее союзников незначительно, но расширился, поэтому тут говорить о том, что Россия одна с Белоруссией, не приходится. Есть своеобразные буферы, где Россия обходит санкции», – заявил Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть