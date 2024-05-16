Украинский экономист: Против Украины Россия не одна, у нее хватает союзников

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Говорить о том, что Россия в одиночку на Украине противостоит всему миру неверно. У нее достаточно серьезная международная поддержка, позволяющая обойти санкции, и наращивать производство.

Об этом в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри заявил экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай в последние годы существенно нарастил торгово-экономические отношения с Россией, Северная Корея стала фактически вторым Уралом для России, где было развернуто производство продукции военно-промышленного комплекса, с Ираном достаточно тесные отношения. То есть Россия точно действует не в одиночку в данном случае… Мы видим что перечень ее союзников незначительно, но расширился, поэтому тут говорить о том, что Россия одна с Белоруссией, не приходится. Есть своеобразные буферы, где Россия обходит санкции», – заявил Кущ.