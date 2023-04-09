Украинский экономист: Ситуация в мире складывается не в нашу пользу

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Ситуация в мире складывается не в пользу Украины – у ее партнеров начались серьезные внутренние проблемы, в Европе устали от войны и не хотят ее продолжения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Везде тяжелейшие идут процессы. Украина в этой связи никому не нужна, надо четко понимать. Как заявил новый президент Чехии, а он знает, что говорит – генерал, он много работал в разных структурах НАТО, он говорит, что у Украины есть последний шанс, попытка у Зеленского, – это контрнаступление. Если он не сможет добиться результата, то контрнаступления не будет. Потому что, чтобы наступать, надо иметь танки, БМП, БТР, снаряды, оружие, плюс Вооруженные силы. Все Вооруженные силы, новые, готовятся на Западе. И вдруг «слили» пентагоновские материалы, причем в извращенной форме New York Times опубликовал материал, что произошла утечка данных, когда будет контрнаступление, как оно готовится на Украине, сколько дали ей всего, сколько бригад готовят и так далее, так далее… Более того, вдруг президент Бразилии, его представитель вел переговоры с Путиным недавно, заявил, что пусть бы Украина согласилась на то, что Крым переходит Российской Федерации, ну а тогда другие территории – Украине. Уже и ответил наш МИД, что и сантиметра земли не отдадим, и так далее, тем не менее, вопрос заключается в другом – Европа уже не хочет дальше воевать с Украиной за освобождение украинской территории. Поскольку у них рушится банковская система, во Франции последние исследования показали, что если бы были выборы, победила Ле Пенн во втором туре, против Шольца начали дело, что 30 миллионов евро куда-то пропало, и он к этому причастен. То есть, против всех какие-то идут обломы, банки рушатся, Швейцария на грани краха, их Нацбанк с убытками огромными функционирует, рухнул их Credit Suisse, на грани находится первый банк, который он поглотил. То есть, везде идут очень тяжелые процессы», – заявил Соскин.