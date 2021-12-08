Украинский экономист: Власть намерена выбить 80 млрд коммунальных неплатежей через конфискацию квартир и пенсий

08.12.2021  20:46 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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беспредел, Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Политика украинского государства, направленная на сокращение числа людей, получающих субсидии, приводит к росту бедности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика украинского государства, направленная на сокращение числа людей, получающих субсидии, приводит к росту бедности....

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«Это даже не консервация бедности, это стимулирование бедности, потому что власть сама делает так, чтобы у нас меньше было людей, которые получаются субсидии. Она всячески выбрасывает людей, которым это необходимо, и она их подталкивает к тому, что «ну что, продавайте жилье, продавайте имущество».

Неплатежей у нас по коммуналке 80 миллиардов гривен, если я не ошибаюсь. Этот вопрос не решается. То репрессивное законодательство, которое предполагает право исполнительной службы арестовать даже пенсионное накопление, арестовать зарплаты на счетах, списать эти все долги, отключить от электроэнергии, газа, заглушку в канализацию поставить – все эти вещи, естественно, не могут рассматриваться как хоть какое-то выполнение государством своих социальных функций», – сказал Алексей Плотников.

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