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23.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинский экс-министр на радостях станцевал в честь проигрыша Порошенко

Бывший министр транспорта и экс-нардеп Украины Евгений Червоненко публично станцевал в честь поражения действующего президента Петра Порошенко, продемонстрировав поддержку победившего на выборах шоумена Владимира Зеленского.

Соответствующую видеозапись он опубликовал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конец коррупционной позорной пятилетки! В Пейсах! Выход из рабства!», – говорится в комментарии к видео.

Под музыку оркестра экс-чиновник расстегнул свитер, под которым красовалась футболка со стилизованной надписью «ПОROSHENKO Ze! Еnd» (Порошенко конец – прим. ред.).

Такое событие некоторые комментаторы сравнили, ни много, ни мало, с ненавистным уходящей властью Днем Победы.

«Этот день победы порохом пропах. Это Праздник с радостью в глазах! Танцуй страна и плачь петруха!», – написал пользователь под ником Andre Pantya.

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