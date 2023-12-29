Украинский экс-министр: «Общество готовят к капитуляции»

Как только украинские власти начнут переговоры с Россией, ВСУ перестанут воевать.

Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Что имею в виду под капитуляцией? «Минска-3» не будет. Путин сказал, что война будет продолжаться до того, как мы достигнем всех целей СВО. То есть он будет требовать капитуляцию», – заявил Рева.

«У меня такое ощущение, что наше руководство решило подписать сепаратный мир, подписать капитуляцию, и готовит общественное мнение к этому. То есть этот законопроект [ужесточение мобилизационных норм] они рассматривают как пугалку для вот этих вот.

По его словам, любые переговоры с Россией дадут старт цепочке событий, которая в конце концов приведёт к катастрофе.

«В чём ловушка? Представьте себе, от большого ума наша власть говорит: «Хорошо, давайте будем вести переговоры», вот, как только они сядут за переговоры, с этого момента наша армия перестанет воевать. Вот, я солдат, сижу в окопе, я знаю, что надо воевать за границы 1991 года, это ещё долго, я понимаю, что мы будем воевать. И тут вдруг начинаются переговоры о мире. Может мне в окопе отсидеться, чего я буду голову лишний раз выставлять? Погибнуть в конце это же вообще не справедливо, я столько пережил.

Дальше, попробуйте мобилизовать, раз война заканчивается, уже переговоры идут. Боевые действия же продолжается. А он говорит, чего я туда пойду, скоро должен быть мир.

Дальше русские начнут затягивать процесс, говорить, вот, украинцы не хотят подписывать мир, им мир не нужен. У них там давить никто не будет, потому что у них всё задавлено, а сколько у нас борцунов за мир появится? Огромное количество. Начнут давить, в результате мы капитулируем. Вот, как только они на это пойдут, дальше цепочка таких событий затянет их вот в эту воронку. И закончится это катастрофой», – предупредил экс-министр.