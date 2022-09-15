Украинский экс-министр призвал Запад к ядерному удару в ответ на обстрелы украинских ТЭЦ

15.09.2022  08:34 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Полностью игнорируя собственноручно организованный в Крыму и Донбассе водный кризис, оставленній без света Херсон и террористические атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, Киев кричит на весь мир о «надвигающемся зимнем коллапсе» и, как следствие, «гуманитарной катастрофе» в результате оперативных контрмер ВС РФ.

Так, на удары по украинским ТЭЦ в эфире телеканала «Дом» высказался экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он возмутился ракетными ударами по Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭЦ и Павлоградской ТЭЦ-3.

«Есть единственный способ – давление на сторону террористов. Уничтожение систем теплообеспечения может быть эквивалентом использования оружия массового поражения. Если будут замерзать системы теплоснабжения, школы, больницы, бомбоубежища – это, на самом деле, очень серьезный вызов и это могут быть тысячи, а то и больше жертв этой ситуации. При этом, в масштабах страны, решить проблему локальными котельными или пунктами обогрева будет очень сложно.

Это все превратится в гуманитарную катастрофу, люди будут бежать из регионов, где нет водо- и электрообеспечения в другие, встретимся с новой волной беженцев. Тогда международное сообщество должно принимать террориста и давить на него. Как эквивалент – использование того же ядерного оружия. Он абсолютно неадекватный, его нужно приводить в чувства», – говорил Оржель.

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