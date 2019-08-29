Украинский экс-министр сообщил об угрозе ядерной катастрофы

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Ремонтные работы на 4-м реакторе Запорожской атомной электростанции были проведены с многочисленными нарушениями, что может обернуться новой техногенной катастрофой.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 1 июля 4-й реактор Запорожской атомной электростанции… На это есть документы. Ремонт проведен с дикими нарушениями, о чем заявила Комиссия по ядерной энергетике. Мы мало тренируемся на «вестингаузах», которые для реакторов Александрова не годятся?

У нас сейчас работает 4-й энергоблок, и я объявляю на всю страну, на основании документов, которые я получил, причем я их получил, так только в спецслужбах передают информацию – через пять телефонов, почтовых ящиков и серверов, настолько боятся. Информация звучит так: Комиссия по ядерному регулированию признает, что ремонт проведен с огромными нарушениями ввиду отсутствия запчастей. Это что, к конструктору «Лего» запчастей нет, или нам мало Чернобыля, или Запорожью мало дыма?», – сказал Червоненко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что сотрудники Южно-Украинской АЭС установили в режимном помещении оборудование для майнинга криптовалюты, что привело к попаданию в Сеть секретных сведений.