Украинский экс-министр требует объявить уклонистов госизменниками

Украина должна изменить Уголовный кодекс и приравнять уклонение от воинской службы к госизмене со всеми истекающими из этого последствиями. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению экс-чиновника, в противном случае на Украине будет лишь расти количество уклонистов, а российская армия тем временем будет наступать.

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«Давайте здесь разбираться. Здесь тоже же будут люди, которые будут уклоняться или нет? Будут. Так вот, уклонение здесь от явки в ТЦК в течение года должно приравниваться к государственной измене – все, точка. Не появился – до свидания, уголовное дело. Я считаю, что можно изменить Уголовный кодекс. Это не 37-й год, это 41-й, когда враг наступает и угрожает существованию вообще государства – вот, в чем проблема. Посмотрите на оккупированные территории – на уничтоженный Мариуполь, посмотрите на Бучу, посмотрите на Лисичанск, на Северодонецк, посмотрите на то, что там происходит, что сейчас в Авдеевке – там 1200 жителей осталось. Сколько в Бахмуте живых осталось? Если они будут дальше наступать, это ждет всех остальных. Это смертельная опасность, мы здесь можем улыбаться, мы можем говорить: «Ну как же, это же не по-европейски», но нас именно это ждет. Если мы это понимаем, значит, нужно действовать на упреждение, а не потом, когда это случится. А раз так, должны быть адекватные меры, адекватной угрозе», – заявил Рева.