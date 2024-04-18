Украинский экс-министр: У нас банально нет денег на пропаганду о нищей России 

Тарас Стрельцов.  
18.04.2024 11:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 982
 
Дзен, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Если бы у Украины были средства, она бы тоже противостояла России, освещая такие болезненные темы, как, например, противостояние украинского населения и ТЦК.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы у Украины были средства, она бы тоже противостояла России, освещая такие болезненные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«К сожалению, сегодня у России есть деньги для того, чтобы делать эти специальные информационные подрывные операции. Есть ли они у нас? Наверное, есть, но не в таком количестве. И в этом главная проблема. Что касается специалистов, которые специализируются на этой теме – господи, в каждой спецслужбе немало людей, которые понимают, что и как нужно делать. Кроме того, есть много людей вне госаппарата, которые точно так же прекрасно знают, что такое коммуникации и как, и на какие темы нужно говорить, какие акценты расставлять.

Проблема в том, чтобы это собрать под одну крышу, чтобы это можно было делать регулярно, просто и доходчиво. Ну и чтобы на это были финансовые возможности», – посетовал экс-министр.

«Если всё это собрать в кучу, то, поверьте, можно закидывать Россию информационно не меньше, чем она это делает относительно Украины. Тем там более чем достаточно. Начиная с того, что мыши прогрызли дамбу, и она развалилась и затопила несколько городов, и заканчивая тем, что скоро не будет хватать денег на бензин для автомобилей или сыра в магазинах», – объяснил Огрызко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть