Если бы у Украины были средства, она бы тоже противостояла России, освещая такие болезненные темы, как, например, противостояние украинского населения и ТЦК.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сегодня у России есть деньги для того, чтобы делать эти специальные информационные подрывные операции. Есть ли они у нас? Наверное, есть, но не в таком количестве. И в этом главная проблема. Что касается специалистов, которые специализируются на этой теме – господи, в каждой спецслужбе немало людей, которые понимают, что и как нужно делать. Кроме того, есть много людей вне госаппарата, которые точно так же прекрасно знают, что такое коммуникации и как, и на какие темы нужно говорить, какие акценты расставлять. Проблема в том, чтобы это собрать под одну крышу, чтобы это можно было делать регулярно, просто и доходчиво. Ну и чтобы на это были финансовые возможности», – посетовал экс-министр.

«Если всё это собрать в кучу, то, поверьте, можно закидывать Россию информационно не меньше, чем она это делает относительно Украины. Тем там более чем достаточно. Начиная с того, что мыши прогрызли дамбу, и она развалилась и затопила несколько городов, и заканчивая тем, что скоро не будет хватать денег на бензин для автомобилей или сыра в магазинах», – объяснил Огрызко.