Украинский экс-посол в США грубо послал спецпосланника Трампа

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 17:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 581
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сегодня в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги и руководителя Зе-офиса Андрея Ермака со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что от этой встречи Украину ничего хорошего не ждет.

Об этом он заявил в эфире канала «Эспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги и руководителя Зе-офиса Андрея...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он удивляется, что местом встречи выбран Нью-Йорк.

«Но у меня иллюзий нет. Если еще и Стив Уиткофф, наговоривший с три короба, что Украина должна развернуться всеми местами под захватчика. Да пусть он идет на Ближний Восток с такими советами», – негодовал экс-посол.

По его словам, Уиткофф «играет на стороне русских однозначно», но надеется, что присутствие на встрече главы Госдепа Марка Рубио хоть как-то сыграло на руку Украине.

«Будь он там один, так мы бы уже давно стояли в такой позе, чтобы потом, знаете, разогнуться было нельзя. А так там есть Рубио, там все-таки есть интересы широкие, есть европейцы, поэтому ничего хорошего от встречи не ожидаю.

Он (Уиткофф) передаточное звено. Он просто передает информацию или Дональду Трампу, или в Кремль сразу. И еще неизвестно кому быстрее, кстати. Ну, совершенно очевидно. Пожалуй, Путин будет знать гораздо быстрее, чем Дональд Трамп», – злился Чалый.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить