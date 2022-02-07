Украинский эксперт: Белоруссия будет только наращивать экономические сотрудничество с Украиной

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Новости Украины

Несмотря на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности блокировки поставок белорусских нефтепродуктов и электроэнергии Украине – эти поставки будут продолжаться, и Белоруссия может начать транспортировку калийных удобрений через украинские порты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве завил политический эксперт Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот статус-кво, который мы имеем после президентских выборов в Белоруссии и истории с Протасевичем, сохранится, то бишь политическое сотрудничество, политический диалог между Киевом и Минском сведён практически к нулю. А учитывая, что заседания ТКГ происходят в формате онлайн, то для Киева с этой точки зрения политический диалог, его заморозка – не является критической, равно как и разрыв авиационного сообщения (в отличие от обычных жителей Украины, которые посещали Белоруссию). Но с точки зрения экономики – то сотрудничество будет продолжаться, и Украина больше импортирует из Белоруссии, чем экспортирует туда. Особенно за последние годы мы видим, что очень много импортирует Украина битума для «большого строительства» так называемого. Плюс поставки электроэнергии», – отметил он.

«Я не думаю, что это прекратится, тем более Белоруссия всегда отличалась прагматизмом экономическим, и если выгодно продавать что-либо Украине, то это и будет продолжаться. И, в общем то, в Белоруссии экономику ставят впереди политики. Плюс известный момент, который сейчас стоит учесть – что Литва перекрыла транзит белорусских удобрений через свои порты, несмотря на то, что в литовском порту Клайпеда «Белоруськалию» принадлежат ряд терминалов. Теперь Белоруссия будет их экспортировать либо через Россию, либо через Украину. Я думаю, что с точки зрения экономики – наоборот, несколько будет нарощено экономическое взаимодействие, поскольку через черноморские порты Белоруссия будет отправлять часть своей калийной продукции на экспорт», – уверен эксперт.

Отметим, что пока Лукашенко не удается договориться на перевалку калия через Украину из-за препятствий со стороны кабинета Зеленского.