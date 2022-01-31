Украинский эксперт: Эрдоган интригует, чтобы заполучить Крым

31.01.2022  15:11 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина
Новости Украины

Крым уже никогда не будет частью Украины. Глупо надеяться, что помощь президента Турции Реджепа Эрдогана и его предложение в посредничестве между Киевом и Москвой будет играть в пользу возвращения полуострова под контроль украинского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым уже никогда не будет частью Украины. Глупо надеяться, что помощь президента Турции Реджепа...

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Эксперт напомнил, что до сих пор не утратил силу договор, подписанный между Османской и Российской империями в 1774-м году, по которому полуостров может быть либо турецким, либо российским.

«Друзья мои, не дай Бог что случится, вы же понимаете, к кому отойдет Крым. Все, что угодно – гражданская война, землетрясение – Крым не отойдет к Украине. По Кючук-Кайнарджийскому миру, который был подписан Россией с Турцией, если Крым не будет принадлежать России, то он будет принадлежать Турции.

Самое смешное, что я спрашивал наших международных историков и юристов – они говорят: «Ты понимаешь, в чем дело? Самое смешное, что Кючук-Кайнарджийский мир по нынешним канонам, он работает, эти критерии работают».

Поэтому он (Эрдоган, – авт.) пытается выставить себя, так сказать, посредником между переговорами и активно играет то прорусскую, то антирусскую линию, имея целью сформировать великую турецкую империю», – заявил Василенко.

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