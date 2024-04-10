Украинский эксперт: Французы хвалились вводом войск, а сами испугались теракта в «Крокусе»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Франция показала себя не с лучшей стороны, поспешив связаться с российскими властями после теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский востоковед Михаил Якубович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Разговор министра обороны Франции и Шойгу, который, очевидно, был бы невозможен без этого теракта, потому что они ожидают определённого сотрудничества с русскими по борьбе с террористической угрозой. Французы существенно перепугались – «у нас Олимпиада», и уже были теракты на территории Франции, за которые, как считается, брала ответственность ИГИЛ [запрещён в РФ]. Поэтому европейцы всячески пытаются сбросить с себя вину – мы же позвонили, мы же предупреждали, мы тоже против ИГИЛа, мы же тоже сочувствуем, мы же цветочки понесём, это же терроризм – то есть, в очередной раз русские вышли более сильными из этого теракта. Потому что они а) обвинили Украину, повесили, демонизировали, б) Европа в очередной раз показала свою слабость», – рассуждал подонок.

Его крайне огорчила внешняя политика официального Парижа.

«Те же французы, то они здесь заявляют, что они чуть ли не войска на Украину будут вводить, а тут, видите, такой жест, и выглядит это, честно говоря, комично», – возмущался украинский деятель.