Украинский эксперт: Французы хвалились вводом войск, а сами испугались теракта в «Крокусе»

Вадим Москаленко.  
10.04.2024 20:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Франция показала себя не с лучшей стороны, поспешив связаться с российскими властями после теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский востоковед Михаил Якубович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция показала себя не с лучшей стороны, поспешив связаться с российскими властями после теракта...

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«Разговор министра обороны Франции и Шойгу, который, очевидно, был бы невозможен без этого теракта, потому что они ожидают определённого сотрудничества с русскими по борьбе с террористической угрозой. Французы существенно перепугались – «у нас Олимпиада», и уже были теракты на территории Франции, за которые, как считается, брала ответственность ИГИЛ [запрещён в РФ].

Поэтому европейцы всячески пытаются сбросить с себя вину – мы же позвонили, мы же предупреждали, мы тоже против ИГИЛа, мы же тоже сочувствуем, мы же цветочки понесём, это же терроризм – то есть, в очередной раз русские вышли более сильными из этого теракта. Потому что они а) обвинили Украину, повесили, демонизировали, б) Европа в очередной раз показала свою слабость», – рассуждал подонок.

Его крайне огорчила внешняя политика официального Парижа.

«Те же французы, то они здесь заявляют, что они чуть ли не войска на Украину будут вводить, а тут, видите, такой жест, и выглядит это, честно говоря, комично», – возмущался украинский деятель.

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