Украинский эксперт: Какой развал России?! Вы не понимаете природу русских

Для Украины является недостижимым возвращение к границам 1991 года, а возвращение Крыма и Донбасса нереально вообще.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что на самом деле нет видимости, что такое победа. Да, говорить можно сколько угодно халва, но во рту слаще не станет. Говорить можно сколько угодно о границах 91-го года, но они недостижимы, говорить можно сколько угодно, что мы вернем Крым и Донбасс, но это утопия. Что касается реальных целей – он проговорился в разговоре с Орбаном в свое время, что добиться того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России таким образом, чтобы привести к целому ряду действий, направленных на внутреннее разрушение России.

План какой – необходимо сделать все, чтобы Путин объявил мобилизацию. Путин объявил мобилизацию, народ начинает роптать и бастовать, народ восстал – начинается восстание, в это время олигархи, башни Кремля и прочие собираются, в страхе свергают Путина и подписывают соглашение с Украиной. Абсурдная абсолютно схема – для этого надо попросту не понимать природу России, природу россиян и природу самой путинской системы. Кажется, что фантазийное мышление сегодня доминирует в этой среде», – заявил Бондаренко.