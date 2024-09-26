Украинский эксперт: Какой развал России?! Вы не понимаете природу русских

Анатолий Лапин.  
26.09.2024 11:42
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Для Украины является недостижимым возвращение к границам 1991 года, а возвращение Крыма и Донбасса нереально вообще.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины является недостижимым возвращение к границам 1991 года, а возвращение Крыма и Донбасса...

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«Вы знаете, что на самом деле нет видимости, что такое победа. Да, говорить можно сколько угодно халва, но во рту слаще не станет. Говорить можно сколько угодно о границах 91-го года, но они недостижимы, говорить можно сколько угодно, что мы вернем Крым и Донбасс, но это утопия. Что касается реальных целей – он проговорился в разговоре с Орбаном в свое время, что добиться того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России таким образом, чтобы привести к целому ряду действий, направленных на внутреннее разрушение России.

План какой – необходимо сделать все, чтобы Путин объявил мобилизацию. Путин объявил мобилизацию, народ начинает роптать и бастовать, народ восстал – начинается восстание, в это время олигархи, башни Кремля и прочие собираются, в страхе свергают Путина и подписывают соглашение с Украиной. Абсурдная абсолютно схема – для этого надо попросту не понимать природу России, природу россиян и природу самой путинской системы. Кажется, что фантазийное мышление сегодня доминирует в этой среде», – заявил Бондаренко.

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