Украинский эксперт: Ленд-лиз США нужен для обстрела городов России

01.05.2022  00:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украине нужно западное вооружение, чтобы проводить систематические обстрелы вглубь российской территории.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Згурец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно западное вооружение, чтобы проводить систематические обстрелы вглубь российской территории. Об этом в...

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По словам Згуреца, речь может идти об атаках на Белгород и другие города, где накапливаются резервы войск и техники.

«Когда мы говорили с американской стороной, то в наших запросах было получить от американской стороны системы под названием HIMARS. Это многофункциональная установка, на которой могут быть и системы залпового огня с дальностью до 40-ка километров, и на эти же пусковые на гусеничной или колесной тяге могут устанавливаться тактические ракеты, образцы которых имеют дальность до 300 километров.

Наличие таких средств, действительно, позволяет нам уничтожать оперативные резервы врага в глубине, на территории Российской Федерации, где могут быть размещены базы и скопления техники – именно то, что сейчас происходит в Белгородской области.

И также осуществлять удары по, например, ключевым логистическим элементам, как например, нефтебазы», – заявил Згурец.

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