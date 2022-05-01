Украинский эксперт: Ленд-лиз США нужен для обстрела городов России

Украине нужно западное вооружение, чтобы проводить систематические обстрелы вглубь российской территории.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Згурец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Згуреца, речь может идти об атаках на Белгород и другие города, где накапливаются резервы войск и техники.

«Когда мы говорили с американской стороной, то в наших запросах было получить от американской стороны системы под названием HIMARS. Это многофункциональная установка, на которой могут быть и системы залпового огня с дальностью до 40-ка километров, и на эти же пусковые на гусеничной или колесной тяге могут устанавливаться тактические ракеты, образцы которых имеют дальность до 300 километров.

Наличие таких средств, действительно, позволяет нам уничтожать оперативные резервы врага в глубине, на территории Российской Федерации, где могут быть размещены базы и скопления техники – именно то, что сейчас происходит в Белгородской области.

И также осуществлять удары по, например, ключевым логистическим элементам, как например, нефтебазы», – заявил Згурец.