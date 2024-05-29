Украинский эксперт: Мы идём на «саммит мира» с откровенно слабыми позициями

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 17:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Россия не столько рассчитывает на то, что у Украины посыпется фронт, сколько на то, что рухнет стратегический тыл.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не столько рассчитывает на то, что у Украины посыпется фронт, сколько на то,...

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«Сейчас, когда обнажились все слабости, все узкие проблемные места, несмотря на подписанный американцами пакет помощи, в Кремле всё видят и всё понимают. И, возможно, делают ставку не столько на то, что рухнет фронт, а на то, что рухнет тыл, прежде всего, стратегический. На сворачивание поддержки Украины со стороны партнёров.

Понятно, что одна Европа вытянуть поддержку такого воюющего государства, как Украина – ну, не потянет. Мы видели, когда свернули помощь американцы осенью 2023 года. Да, Европа что-то подбрасывала, но это явно было далеко от того, что требовалось», – сказал Золотарёв.

«Поэтому выходить на саммит (в Швейцарии – ред.) с откровенно слабой позицией мне кажется не самым разумным. [Когда позиция стала слабой?] Всё-таки с осени 2022 года после освобождения Херсона были ли какие-то победы в активе ВСУ?..», – добавил эксперт.

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