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Россия не столько рассчитывает на то, что у Украины посыпется фронт, сколько на то, что рухнет стратегический тыл.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, когда обнажились все слабости, все узкие проблемные места, несмотря на подписанный американцами пакет помощи, в Кремле всё видят и всё понимают. И, возможно, делают ставку не столько на то, что рухнет фронт, а на то, что рухнет тыл, прежде всего, стратегический. На сворачивание поддержки Украины со стороны партнёров. Понятно, что одна Европа вытянуть поддержку такого воюющего государства, как Украина – ну, не потянет. Мы видели, когда свернули помощь американцы осенью 2023 года. Да, Европа что-то подбрасывала, но это явно было далеко от того, что требовалось», – сказал Золотарёв.

«Поэтому выходить на саммит (в Швейцарии – ред.) с откровенно слабой позицией мне кажется не самым разумным. [Когда позиция стала слабой?] Всё-таки с осени 2022 года после освобождения Херсона были ли какие-то победы в активе ВСУ?..», – добавил эксперт.