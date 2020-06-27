Украинский эксперт: Мы превратились в мишень ядерных сил России

27.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Нова «ядерная доктрина» Российской Федерации превращает Украину в возможную мишень. Об этом в своем блоге пишет украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бадрака, ядерные удары по Украине могут быть нанесены в рамках противостояния Россия – США.

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«Украина де-юре оказалась в зоне российского ядерного риска. Если в конце мая имели место ракетные угрозы как перманентная демонстрация силы, то в июне Кремль предпринял довольно необычное запугивание – в первые дни лета издал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»…

Ключевым элементом новых «Основ …» является разрешение применять ядерное и термоядерное оружие не только против государств, входящих в ядерный клуб, но и стран с конвенциональным оборонным потенциалом.

Украина де-юре оказалась в зоне российского ядерного риска, ведь размытая формулировка «значительный боевой потенциал сил общего назначения» вполне применима к нашей стране, Вооруженные Силы которой по рейтингу являются девятыми в Европе.

Есть аналитики, которые оппонируют этому, опираясь на распространенный тезис, мол, «Россия не намерена превратить Украину в ядерное пепелище. Ей нужен полностью подконтрольный, вассальный Киев». Однако не стоит забывать и о навязываемом Кремлем своему народу тезисе, что, дескать, на территории Украины с ней ведут войну Соединенные Штаты. В конце концов, и войну, случившуюся в 2014 году, никто не мог предвидеть», – делится опасениями Бадрак.

Валентин Бадрак родился в 1968 году в г. Черкассы. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище (1989) и Киевский государственный лингвистический университет (1996). Был слушателем Школы управления им. Дж.Кеннеди Гарвардского университета (2000).

С 1999 года – директор неправительственного аналитического «Центра исследований армии, конверсии и разоружения».