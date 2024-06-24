Украинский эксперт: «Не дожидаясь осени, Россия пойдет на Запорожье»

Анатолий Лапин.  
24.06.2024 18:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 424
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия к концу лета начнет освободительную операцию на запорожском направлении.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия к концу лета начнет освободительную операцию на запорожском направлении. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы не знаем, что у противника с резервами. Пока, судя по всему, резервов у него хватает. А то, что они маневрируют этими резервами, это и другие наши военные отмечали, что довольно быстро и оперативно, благодаря достаточно серьезному оснащению автомобильной техникой, несмотря на то, что у них внешние операционные линии, они довольно быстро маневрируют своими резервами.

А там, под Волчанском, те части Российской армии, которые были использованы, они выполнили. Они зашли в оперативную полосу, вытянули наши резервы – и дело сделано. А основной удар – Покровское направление, Часов Яр, Торецк – это там, где складывается наиболее угрожающая ситуация», – отметил он.

«Не будем забывать и про Угледар – ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно могут ударить в Запорожской области, поскольку, опять же, политическая задача – оккупировать всю Запорожскую область, учитывая стратегический характер города, мосты через Днепр, плотины. Поэтому обольщаться насчет намерений противника, что он только Донецкую область – нет, очевидно, к концу лета будет и попытка ударить в Запорожской области», – заключил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть