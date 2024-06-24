Украинский эксперт: «Не дожидаясь осени, Россия пойдет на Запорожье»

Российская армия к концу лета начнет освободительную операцию на запорожском направлении.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не знаем, что у противника с резервами. Пока, судя по всему, резервов у него хватает. А то, что они маневрируют этими резервами, это и другие наши военные отмечали, что довольно быстро и оперативно, благодаря достаточно серьезному оснащению автомобильной техникой, несмотря на то, что у них внешние операционные линии, они довольно быстро маневрируют своими резервами.

А там, под Волчанском, те части Российской армии, которые были использованы, они выполнили. Они зашли в оперативную полосу, вытянули наши резервы – и дело сделано. А основной удар – Покровское направление, Часов Яр, Торецк – это там, где складывается наиболее угрожающая ситуация», – отметил он.