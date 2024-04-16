Украинский эксперт о ситуации в Часов Яре: Тревожный звонок о катастрофе

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Ситуация в Часов Яре для Украины еще не совсем катастрофическая, но уже очень тяжелая.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ВС РФ сейчас давят сразу на нескольких участках фронта с целью продавить оборону ВСУ и выйти на оперативный простор.

«Тревожная, не скажу, катастрофическая, но действительно, ситуация очень тяжелая для Вооруженных сил Украины. Некоторые эксперты говорят о том, что атакуют на 12-ти направлениях, но идет то, что с начала марта – расшатывание системы обороны вооруженных сил в расчете на то, что где-то оборона посыпется и Вооруженным Силам Российской Федерации удастся выйти на оперативный простор. В числе таких точек связности обороны находится Часов Яр. Да, он находится на возвышенности – это очень выгодная для обороны позиция, но при одном условии – если имеются боеприпасы для артиллерии. Для минометов, реактивных систем залпового огня, тогда штурмовать такую позицию – неблагодарное дело. Если же соотношение к боеприпасам 1 к 10, то это тревожный звоночек», – заявил Золотарев.