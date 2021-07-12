12.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Дзен, Конфликт, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Украинский эксперт объяснил, чем обернутся будущие нападки Санду на Россию

Новости УкраиныПобеды на парламентских выборах в Молдавии партии нынешнего президента Майи Санду еще не означает,...

Победы на парламентских выборах в Молдавии партии нынешнего президента Майи Санду еще не означает, что эта политическая сила получила достаточно власти, чтобы менять что-то радикально, хотя ожидать усиления давления на Приднестровье и Россию можно.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Санду и её политическая сила теперь сможет сконцентрировать всю исполнительную власть в стране. Но всё же – это не конституционное большинство, поэтому не будет возможности менять конституционное устройство страны, переформатировать порядок в ближайшее время.

Да, Санду и её политическая сила получили исполнительную власть, но это временная исполнительная власть. Кроме того, вместе с этой властью на плечи Санду ложится и вся социальная ответственность. Результаты выборов показывают, что в Восточной Европе продолжается продвижение прозападного популизма. Люди голосуют за простые решения, политиков, которые имеют внешнюю поддержку при том, что старые политические элиты оказались неспособны решить накопившиеся проблемы, которые создали кризис в обществе.

Скорее всего, новое руководство Молдовы усилит давление на Россию, в том числе и путем усиления давления на Приднестровье. Возможно, будет попытка решить гагаузскую проблему. В тоже время, ожидать какого-то нового конфликта, разворачивания войны в Приднестровье не стоит. Это маловероятно.

Будущее украинско-молдавских отношений неоднозначно. С одной стороны, политическая близость будет толкать к сотрудничеству Зеленского и Санду, с другой стороны, много изменила ситуация с Чаусом, остались неразрешенные территориальные вопросы. Всё это будет продолжать осложнять украинско-молдавские отношения», – считает политолог.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть