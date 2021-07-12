Украинский эксперт объяснил, чем обернутся будущие нападки Санду на Россию

12.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Победы на парламентских выборах в Молдавии партии нынешнего президента Майи Санду еще не означает, что эта политическая сила получила достаточно власти, чтобы менять что-то радикально, хотя ожидать усиления давления на Приднестровье и Россию можно.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Санду и её политическая сила теперь сможет сконцентрировать всю исполнительную власть в стране. Но всё же – это не конституционное большинство, поэтому не будет возможности менять конституционное устройство страны, переформатировать порядок в ближайшее время. Да, Санду и её политическая сила получили исполнительную власть, но это временная исполнительная власть. Кроме того, вместе с этой властью на плечи Санду ложится и вся социальная ответственность. Результаты выборов показывают, что в Восточной Европе продолжается продвижение прозападного популизма. Люди голосуют за простые решения, политиков, которые имеют внешнюю поддержку при том, что старые политические элиты оказались неспособны решить накопившиеся проблемы, которые создали кризис в обществе. Скорее всего, новое руководство Молдовы усилит давление на Россию, в том числе и путем усиления давления на Приднестровье. Возможно, будет попытка решить гагаузскую проблему. В тоже время, ожидать какого-то нового конфликта, разворачивания войны в Приднестровье не стоит. Это маловероятно. Будущее украинско-молдавских отношений неоднозначно. С одной стороны, политическая близость будет толкать к сотрудничеству Зеленского и Санду, с другой стороны, много изменила ситуация с Чаусом, остались неразрешенные территориальные вопросы. Всё это будет продолжать осложнять украинско-молдавские отношения», – считает политолог.