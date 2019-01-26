Украинский эксперт объяснил опасность плана Порошенко по миротворцам

27.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Идея администрации Петра Порошенко о вводе в Донбасс некоего многотысячного иностранного контингента, которому предстоит разоружать и наводить порядки – нелепый сценарий, который превратит Украину в арену открытой битвы между несколькими государствами.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миротворческая миссия – это миротворческая миссия, она не осуществляется ни оружием, ни пушками. Представить себе, что многотысячный контингент каких-то стран будет заниматься разоружением, наводить порядки – мы весь мир зовём на войну! Мы выписываем билет на войну тем странам, которые посчитают, что на нашей территории можно воевать. Причём, это, извините, не джунгли с туземцами, которые с луками бегают, это высокотехнологичная война», – заявил Ермолаев.

«Нужно также не забывать, что угроза подобного поворота может принудить целый ряд стран и, прежде всего, РФ, которая сейчас оказывает разнообразную помощь самопровозглашённым республикам, например, дать свои обещания и даже гарантии безопасности, потому что будет апеллировать к населению, к культуре, к обязательствам перед жителями Донбасса. Вы понимаете, что стоит за кадром такой трактовки миротворческой миссии?» – добавил политолог.