Украинский эксперт объяснил, почему Сеул не поможет нацистам

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Украина может не рассчитывать на поставки снарядов или оружия из Южной Кореи, потому что в Сеуле слишком боятся быстрого роста КНДР и России.

Об этом эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспоминая про Южную Корею, если мы будем уговаривать её продать нам пятьсот тысяч боеприпасов, они нам ответят, что Россия сейчас вкладывает огромные средства в КНДР, как раз в наращивание изготовления боеприпасов. И если Южная Корея отдаст нам боеприпасы, то не возникнет ли дисбаланса на Корейском полуострове?», – сказал эксперт.

«А ещё в последние недели очень интересные вещи происходят. Северная Корея провела испытания подводного запуска стратегических крылатых ракет, очень похожих на «Калибры». Не начала ли Россия передавать свои технологии по запуску ракет с подводных лодок? Это сразу создаёт проблемы для Южной Кореи. И уже есть информация, что КНДР вот-вот выпустит первую построенную атомную подводную лодку, которая сейчас ускоренно строится», – добавил эксперт.