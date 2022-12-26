Украинский эксперт: Потеря Бахмута грозит ВСУ окружением

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Бахмут (Артемовск) играет крайне важное значение для Украины. Потеряв его, создадутся стратегические проблемы для украинских войск, которые российская армия сможет взять в окружение сразу с нескольких направлений.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, если брать, очень усилились боевые действия на всей линии восточного фронта, начиная от Луганска, Харьковская область – Купянск и вниз до Угледара. Сейчас эскалация пошла очень сильно. Самый центр – это Бахмут, который, если его потерять и будет какой-то прорыв, это приведет к стратегическим проблемам, или оперативно-стратегическим на восточном фронте. Поэтому и президент туда ездил, и ресурсы идут, и резервы», – сказал эксперт.

«Но если двигаются не километрами, а сотнями метров, то это тоже считается продвижением. Потому что само по себе это место, которое, в случае его потери, и на север, и на юг дают определенные [возможности], то есть можно и на север, и на юг брать нашу группировку в оперативное окружение. Поэтому президент как верховный главнокомандующий и главком генерал Залужный уделяют этому особое внимание», – заявил Стариков.

Напомним, ранее украинская пропаганда и разного уровня спикеры уверяли в том, что Бахмут не имеет стратегического значения, но при этом, командование войск направляло туда все новые резервы, чтобы удержать город.