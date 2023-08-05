Украинский эксперт: Путин затянул ВСУ в свой сценарий с линией Суровикина

Украина недооценила российскую армию, посчитав после харьковского и херсонского наступлений, что ВС РФ командуют некомпетентные руководители.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В итоге, по словам эксперта, ВСУ были затянуты в российские оборонительные рубежи и вынуждены воевать по правилам России.

«Мы двигаемся, в одном месте дошли только до первой линии обороны, до рубежа обороны, до первых окопов. А на других линиях, «линии Суровикина», мы даже не прошли предполье. Предполье – это минные поля. Это в районе Работино, да, дошли до первых линий. А первую линию же еще надо преодолеть. Там, ведь, не только линия, там еще спецназ работает и «Ланцеты», они вышибают нашу технику. Поэтому я в стратегическом плане вывод сделал такой для себя – Российская Федерация затянула, мы воюем по нормативам 6-го поколения войн, или 5-го, а они воюют своим вооружением 4-го поколения. Так вот, они своей стратегией сделали так – когда мы посчитали после харьковской и херсонской наступательных операций, удачных, мы посчитали, что всех в капусту разобьем и русня побежит, там одни долбо…бы среди командования, среди генералов. Вот это мы недооценили противника. А они в это время строили все и повышали свой военно-промышленный комплекс. И затянули нас в войну 4-го поколения. И мы не можем использовать преимущества войны 5-го поколения, потому что мы воюем по их уставам», – заявил Стариков.