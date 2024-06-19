Украинский эксперт раскритиковал ВСУ за бесполезную трату дефицитных ракет по Крыму

Украина бестолково тратит дефицитные дальнобойные ракеты в попытке пробить оборону Крымского моста и ударить по Керченской паромной переправе. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, при наличии сухопутного коридора, строящейся железной дороги в Крым и портов на территории полуострова эти удары имеют лишь медийный, но не практический эффект.

«Что там паромная переправа, паром повредили? Ну, найдут и другой. Тем более, сейчас строится железная дорога, сухопутный коридор в Крым пробит. Какое стратегическое значение Крымского моста? Да, если бы кроме паромной переправы ничего не было, это бы серьезно затрудняло снабжение Крыма, но есть еще порты в Феодосии, Ялте, Севастополе. У нас, к сожалению, информационно-пропагандистский аспект идёт следом за военным и зачастую его перебивает. Там, где нет военной необходимости, наступает информационно-политическая целесообразность. Тут важно показать, все похлопали, а то, что на это уходят дефицитные боеприпасы, ракеты, которых у нас не так уж и много. О том, что отвлекаются от куда более значимых для хода боевых действий целей по тем же узловым станциям – на это люди под эмоциональным впечатлением от ударов по паромной переправе, по Крымскому мосту, на эти нюансы никто не обращает внимания», – заявил Золотарев.