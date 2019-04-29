Украинский эксперт рассказал, как Москва загоняет Киев в угол

29.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Позволив жителям ЛДНР получать российское гражданство по упрощённой процедуре, Россия принуждает Киев либо к исполнению Минских соглашений по российскому формату, либо обрекает на разгромное поражение.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это попытка сконструировать очень жесткую позицию перед началом переговоров с Зеленским: «Пока ты не демонстрируешь готовность договариваться, говоришь определённые слова, твоя команда деформирована, а мы конструируем очень жесткую позицию, готовность идти до конца, если Украина не будет идти по Минским соглашениям в российском понимании». На этой дорожке России остался только один шаг – признание ЛДНР в границах областей или там, где проходил референдум. Пока шла война в Южной Осетии, в Абхазии тоже подвинули границы до административных.

Вот тут существуют варианты, но остался один шаг – признание независимости этих территориальных образований. Этим сегодня Россия давит и на Зеленского, и на западных партнёров Украины. Говорят: «Смотрите, несмотря на санкции и все ваши усилия, мы идём своей дорогой. Мы реализуем свой план, если не будут реализованы Минские соглашения и резолюция Совета безопасности ООН, то мы пойдём до конца, вплоть до признания этих территориальных субъектов, что, безусловно, вызовет глубочайший военный и политический кризис на Украине, за который вам придётся отвечать», – сказал Бортник.

По его мнению, такое развитие событий вызовет на Украине жесточайший кризис и станет для Киева разгромным поражением.

«Представьте себе, что признали в границах даже референдума. Он ведь в Славянске проходил, в Краматорске и Мариуполе. А если признали вообще в границах Донецкой и Луганской области? А теперь на этих территориях проживают граждане России, против которых применяются ВСУ, то, с точки зрения российской логики, это позволит РФ применять неограниченным способом свои вооруженные силы – авиацию, артиллерию, всё то, что применялось в Сирии против ИГИЛ и сейчас высвободилось. Сегодня этот сценарий против России мы проигрываем. В какой-то мере она оказывает серьёзное давление и на Зеленского, и на Запад», – резюмировал эксперт.