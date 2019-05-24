Украинский эксперт рассказал, когда встанет вопрос по импичменту Зеленскому

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на то, что Конституционный суд Украины уже никак не сможет повлиять на ход досрочных парламентских выборов, его решение может быть использовано в будущем противниками Зеленского для постановки вопроса об импичменте.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потенциально Конституционный суд может признать незаконным указ президента о досрочных парламентских выборах, но это не остановит избирательную кампанию, выборы всё равно пройдут.

Объясняю: решение Конституционного суда будет не очень быстрым, выборы пройдут, но признание этого решения о неконституционных досрочных выборах может в будущем стать основанием для постановки вопроса об импичменте Зеленского. Это более долгая игра, дольше выборов сегодня.

Верховный суд также не может остановить это решение – нет полномочий ни у Верховного, ни у Конституционного суда остановить это решение. Более того, даже если будет придумана какая-то формула остановки этого решения, президент просто подпишет следующий указ», – заявил Бортник.