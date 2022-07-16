Украинский эксперт рассказал о местах ударов по Крымскому мосту

16.07.2022  19:30 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Украине нужен доступ к побережью Азовского моря, чтобы нанести удары по Крымскому мосту.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужен доступ к побережью Азовского моря, чтобы нанести удары по Крымскому мосту. Об...

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По мнению Коваленко, атаковать мост Украина может даже из противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» и «Гарпун».

«Если мы говорим об ударе именно по мосту, здесь играет роль еще то место, с которого непосредственно будет совершаться пуск.

То есть мы должны говорить не столько даже о тех средствах, которыми будет поражен данный объекта, поскольку на сегодняшний день, если мы возьмем в учет противокорабельный ракетный комплекс, который стоит у нас на вооружении – это как ПКРК «Нептун», наш украинский, с ракетами Р360, точно так же, как и «Гарпун», они могут использоваться и по таким объектам, как Керченский мост. Вопрос – с какого расстояния», – сказал эксперт.

«Эффективность поражения такого объекта, как Керченский мост, зависит от максимального сокращения дистанции от пуска до поражения, чтобы средства ПВО и прочие средства поражения ракет, которые будут направлены на этот мост, не сработали достаточно качественно.

В данном случае я намекаю именно на деоккупацию Запорожской области, деоккупацию Херсонской области, поскольку именно в таком случае откроются наиболее выгодные позиции для ведения огня по Керченскому мосту. Мелитополь, Бердянск, Геническ», – заявил Коваленко.

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