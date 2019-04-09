Украинский эксперт рассказал о реальных боевых возможностях ракеты «Нептун»

09.04.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский ракетный комплекс «Нептун» пока не может считаться серьезным оружием, поскольку речь о запуске в производство не идет. Заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что ракета «добивает до Севастополя», говорит о его некомпетентности и безответственности.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Заявления о новой ракете как о некоем технологическом чуде, которое не имеет аналогов в мире и угрожает России – обычный штамп, который ничего кроме идеологического обрамления не имеет. Господин Бирюков, вероятно, думает, что заявления о том, что ракета достигает Крыма и пр. – должны нервировать российскую сторону.

Мне интересно, понимает ли он, что каждый нанесенный удар предполагает ответный удар? И понимает ли он, какие последствия может нести для Украины возникновение ситуации обмена ракетными ударами с Россией? Полагаю, в его болезненном мозгу просто нет места для подобных мыслей. Каждый кадровый военный должен понимать, что строя возможности создания наступательных вооружений любая страна должна исходить из реальных приоритетов, которые есть на том или ином театре военных действий.

Понятно, что в Украине есть немало грамотных людей, в том числе и в «Укроборонпроме» несмотря на все попытки разворовать его до конца. Есть какие-то идеи, есть талантливые конструкторы. Но, во-первых, учитывая низкое качество и высокую коррумпированность «Укроборонпрома» все эти новые решения в области вооружений, как правило, замирают на стадии каких-то опытов, образцов. Практически ничего, из того, что декларировалось, не доросло до серийного производства. А серьезным оружием можно считать лишь то, что производится серийно, что прошло многократные испытания в разных условиях.

Делать такие заявления и выводы, как сделал Бирюков лишь на основании каких-то стрельб могут лишь те, кто далек от профессиональных представлений. А делать заявления о том, что кто-то кому-то угрожает абсурд. Мы понимаем, что паритет военного баланса не в пользу Украины. К этому надо относиться объективно», – отметил эксперт.