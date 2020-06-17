Украинский эксперт рассказал, почему американцы забраковали кандидатуру Вакарчука на пост президента
США имели планы сделать председателя фракции «Голос» Святослава Вакарчука президентом Украины, однако после личной встречи американцы сделали ставку на послушного Владимира Зеленского.
Об этом в эфире YouTube-канала «Свободный» заявил украинский эксперт Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Святослава Вакарчука планировали сделать президентом Украины, даже со мной встречались и советовались, я ответил, что из него не выйдет президента и он с себя обязанности сложит через год, как и вышло с его парламентским мандатом.
На Западе не поддержали Вакарчука, потому что, будучи приглашённым на мероприятие, организованное Атлантическим советом, там присутствовали послы разных стран и начали задавать ему вопросы, но он не смог ответить на вопросы, касающиеся Украины, и просто ушел на половине заседания, после этого там поняли, что он не сможет быть президентом.
Американцам выгодно иметь дело с Владимиром Зеленским. Ситуация такая, что команда и окружение Зеленского формируют пролиберальную и просоросовскую позицию. В этой связи, зачем вкладывать больше, если и так есть президент, который тебя слушается?» – резюмировал он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.