Украинский эксперт рассказал, почему война против России обострила проблему однополых браков
Во время войны против России проблема однополых пар на Украине стала особенно заметной. Ведь при мобилизации одного из партнеров другой, в случае гибели, не может даже увидеть его в последний раз. Так что легализация однополого брака сможет уравнять в правах всех украинцев.
Об этом в интервью киевскому изданию УНН заявил эксперт грантового ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук.
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«Однополые браки, или хотя бы партнерство, в целом похожее на брак по объему своих прав и обязанностей, нужны потому, что в любом обществе, в том числе и в украинском, есть определенный процент ЛГБТ. Им нужна реализация их законных прав на создание семьи, и это может быть реализовано именно посредством какой-то формы легализации однополых партнерств. Либо браков, либо гражданских союзов. Без этого украинское законодательство не дает таким партнерам никаких прав.
А во время войны эта проблема возникла особенно остро. Ведь если одного из партнеров мобилизуют в армию, другой остается для него с точки зрения государства чужим человеком. Он не имеет права ни на посещение своего партнера, ни на решение важных юридических вопросов, ни на наследование, ни даже на разрешение увидеть своего партнера в последний раз в случае гибели того. Такие права имеют только близкие родственники. Круг родственников четко очерчен украинским законодательством, и однополых партнеров там пока нет, есть только определенные исключения», – считает Кравчук.
По словам эксперта, решение легализовать однополое партнерство выравняет права для всех украинцев. Ведь право на брак есть у всех, а вот возможность воспользоваться им имеют не все.
«Все апеллируют к Конституции Украины, которая якобы запрещает легализацию однополых браков. Но это распространенное предубеждение, потому что Конституция не дает определения брака. В ней указано, что брак основывается на свободном волеизъявлении супругов. Однако это не определение брака и не противоречит легализации однополых браков. Но украинское ЛГБТ-сообщество достаточно хорошо понимает, что сейчас украинцы в целом негативно относятся к однополым бракам. Поэтому представители ЛГБТ согласны на компромисс, то есть на гражданский союз», – отметил Кравчук.
Он отмечает, что подобная форма однополого партнерства легализована во многих странах мира. Впервые партнерство для однополых пар было легализовано в Дании в 1989 году.
«То есть мы уже имеем несколько десятков лет опыта существования такого института в развитых странах мира. Ни в одной из этих стран это не повлекло за собой никаких проблем, ни социальных, ни финансовых, ни моральных. Это страны с высоким уровнем жизни в мире. Ведь сейчас однополые браки легализованы во многих странах Америки и во всех странах Западной Европы, кроме Ватикана», – рассказал эксперт.
Напомним, в последние месяцы участились случаи каминаутов украинских военных нетрадиционной ориентации. Также гей-организации в соцсетях сообщают о том, что их активисты воюют с русскими наравне с украинцами -натуралами.
Ранее Владимир Зеленский ответил на электронную петицию по легализации однополых браков в стране, размещенной на сайте президента Украины 3 июня. Ее поддержали 28 592 украинцев.
Зеленский поблагодарил проголосовавших за легализаци гей-браков и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос, проинформировав о соответствующих результатах.
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