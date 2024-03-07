Украинский эксперт: Русские шатают фронт вопреки военным канонам

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ВС РФ ведут наступательные действия на шести направлениях, рассчитывая на обвал фронта на одном из участков, и уже возникает серьёзная угроза для Днепропетровской области.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расстояние от Угледара до Днепра 150 километров, от Покровска [Красноармейск] до Днепра – тоже не так уж и много. Да, это степные районы, но впереди там, понятно, города, проходить которые намного тяжелее. Другое дело, что существует риск обвала фронта. На что, очевидно, делает ставку российское командование, шатая его на шести направлениях. Это, конечно, интересный ход, вопреки военным канонам, но, тем не менее, угроза для Днепропетровской области существует. Ну и не будем забывать, что и в Запорожской области, там Энергодар чуть более 100 километров до Днепра. Понятно, что людей это нервирует. В том же Покровске бизнес с осени начали сворачивать, как говорится, релоцироваться в другие более безопасные районы. Ну и посмотрите, последние 2-3 месяца буквально через день туда что-то прилетает», – заявил Золотарёв.