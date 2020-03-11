Украинский эксперт с грустью поведал о состоянии «сильнейшей армии Европы»

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Одна только оснащённость российской армии новыми образцами вооружений превышает ВСУ в шесть раз, не говоря уже о количественном превосходстве.

Об этом во время пресс-конференции заявил член правления Украинского института безопасностных исследований, глава Совета волонтеров при Минобороны Украины Алексей Гридин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оценка соотношения военных потенциалов РФ и Украины свидетельствует не в пользу нашего государства. Последние годы Россия ускоренно обновляет арсенал обычных средств вооружённой борьбы. Так, на начало 2019 года общая оснащённость российских ВС современными образцами вооружения и военной техники выросла до 61 процента, в то же время в ВСУ этот показатель не превышает 10 процентов.

Основа технического оснащения состоит из образцов 70-х – 80-х годов прошлого века, которые морально и исторически устарели.

Это существенно понижает возможности наших сил обороны, ограничивает возможность оппонирования ими новым формам и способам ведения вооружённой борьбы, в том числе, с асимметричным противодействием российской агрессии. А именно это является одним из основных условий сдерживания значительно превосходящего по численности и оснащению противника в дальнейшей эскалации вооружённого конфликта, а также совершения им полномасштабной агрессии против Украины.

Да, более, чем в три раза выросло финансирование ВСУ за последние годы, однако основные финансовые, материальные и производственные ресурсы в 2014-2019 годах были сосредоточены на ремонте, реставрации боеспособности и частичной модернизации имеющегося вооружения и военной техники.

А производство новых образцов совершалось в ограниченном количестве – без подобающей системности, иногда хаотично. В некоторых случаях с приоритетом интересов отдельных финансовых групп. Следовательно, оборонная промышленность Украины в большинстве случаев была вынуждена ориентироваться на выполнение низкотехнологических работ, связанных лишь с ремонтом и частичной модернизацией вооружения.

Такое направление усилий отечественной оборонной промышленности объективно обусловлена российской агрессией и длительным периодом стагнации сил обороны, негативно отразилось на инновационной деятельности. А главное – на Украине в данный момент отсутствует система научных исследования и внедрения новейших технологий», – рассказал Алексей Гридин.

Отметим, по данным Минобороны РФ, доля современного вооружения в российской армии к концу 2020 года составит более 70%.