Украинский эксперт: США не смогут помочь против иранских ракет

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Новости Украины

В обозримом будущем у Запада нет возможности поставлять Украине системы ПВО, которые могли бы справиться с иранскими баллистическими ракетами.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально вчера был пакет на 400 миллионов, где появляются «Авенджеры» (Avenger – американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещённый на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV – ред.), снова там есть значительное количество высокоточных снарядов к HIMERS», – сообщил ведущий.

«Если с точки зрения оружия, то всё вкладывается в то, чтобы Украина продолжала контрнаступление до полного освобождения территорий. Немного ПВО. Там не та ПВО, которая даёт надёжную защиту против баллистических ракет, её нет. Я думаю с баллистическими ракетами иранскими, если они появятся там, другими средствами надо противодействовать. Но то, что предоставляется, главное – это для HIMERS более мощный снаряд, на большую дальность стреляет. Его я думаю, будет достаточно, чтобы с Правого берега блокировать поставки из Крыма», – сказал Ижак.

Ведущий отметил, что темпы отстрела снарядов значительно опережают темпы их изготовления на предприятиях американской и европейской оборонной промышленности.

«Почему так произошло, что нет возможности у американцев и европейцев быстро увеличивать производство критических вооружений с оглядкой на потребности таких боевых действий?» – спросил ведущий.

«Не хватает высокоточных снарядов, там действительно, если посмотреть, разговор идёт о поставках 500 высокоточных снарядов калибром 155 и тысячи простых. Основная проблема в том, что никто не готовился к такой большой европейской войне, думали, что запасов хватает. США были заняты подготовкой для нового большого этапа модернизации ядерного вооружения. Там большие заказы, триллион долларов на 10 лет. К этому не готовились – использовать оружие на поле боя массовой большой войны. Они думали, что для Тайваня достаточно, а об Украине никто не думал, что такое может быть, и потому сейчас возник такой дефицит», – объяснил эксперт.