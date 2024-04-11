Украинский эксперт: СВО идёт по плану, Путин побеждает на поле боя

Украинским вооружённым формированиям ничего не остаётся, кроме как с боями отступать на подготовленные рубежи, чтобы сесть в глухую оборону.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник запаса ВСУ, экс-офицер Генштаба, а ныне военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня есть понимание, почему Путин постоянно говорит, что операция идёт по плану. Потому что у них нет проигрышей на поле боя. Если бы на поле боя были проигрыши, он бы так не говорил. Его позиция была бы слабая, и тогда можно было бы говорить о нашей сильной позиции, если бы мы одерживали победы на поле боя, и тогда действительно как вариант можно было бы рассматривать переговорный процесс», – отметил он.



«Да, это потеря территорий, и для нас это очень печально. Однако это не критично. В принципе, мы говорили ранее о том, что на сегодняшний день мы переходим в стратегическую оборону, и сейчас усиленными темпами мы строим оборонные рубежи. И мы постепенно, изматывая противника в боях, будем отходить на эти рубежи. Для того, чтобы уже сесть в глухую оборону», – рассуждал Жданов, умолчав о ежедневных украинских потерях.