Украинский эксперт: У России всё готово для удара с нескольких направлений

25.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украина не готова к войне с Россией на море, а члены НАТО не готовы начинать боевые действия для защиты интересов Киева.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас есть информационный тренд, что, якобы, накручивают панику вокруг нападения России на Черном море. Но это не паника, это констатация факта – 17 июля ВС РФ, Черноморский флот подняты по тревоге, сейчас отрабатывается элементы наступательных операций. Очевидно, что идет подготовка к стратегическим командным учениям в сентябре.

За последние годы после агрессии против Украины Россия создала достаточные силы, чтобы провести в любую минуту наступательную операцию против Украины.

Россия создала 1-ю танковую армию, 20-ю армию, 8-ю армию около Украины. Этих группировок достаточно, чтобы в любой момент провести наступательную операцию по нескольким направлениям и достичь успеха.

Сейчас мы не готовы к войне с Россией на морском направлении. Для этого надо прекратить заниматься имитацией и принять конкретные решения.

К сожалению, наши союзники по НАТО еще сами не выработали стратегию по Черному морю. Это пассивное сдерживание – они демонстрируют, что, в принципе, готовы защищать своих членов, но не готовы воевать за нас и переходить красную линию статьи 5 (о коллективной обороне участников альянса, – ред.)

И Россия это понимает и не переходит статью 5 относительно НАТО, а вот против Украины Россия готова действовать в любую минуту.

Шесть лет мы много говорили, давайте найдем кого-то ответственного за провал хоть какого-то вопроса – что у нас нет кораблей, нет системы обороны на море. Кто отвечает за это? Думаю, мы не найдем ни одного должностного лица», – сокрушается украинский эксперт.