Украинский эксперт в красках описал, как будут делить «незалежную»

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Новости Украины

Вся западная помощь Киеву завязана исключительно на финансовых интересах и геополитических игрищах, где сама Украина, если и участвует, то в самую последнюю очередь.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бравировавший репутацией «адекватника» и переметнувшийся с началом СВО в лагерь украинских «патриотов» – телеведущий Максим Назаров поднял тему о том, что-де «калибровки» энергетической инфраструктуры никак не отражаются на боеспособности ВСУ.

«Наши военные собираются дальше получать западное оружие, собираются дальше идти отвоёвывать нашу территорию. Что собирается делать Россия?», – спросил Назаров.

«Если у страны есть ядерная триада, если у неё есть аргументы по поводу глобального терроризма, касательно ниток (теракт на Северном потоке – ред.) и так далее, то будь у тебя что угодно: когда у тебя лучший меч катана, самые дорогие доспехи, ты сверкаешь и у тебя огромный опыт борьбы, что ты сделаешь против M-16?», – сказал Чаплыга.

«С такой логикой может выйти Путин и сказать: у меня есть ядерная триада, идите вы все на х…, я хочу себе Бельгию», – возразил телеведущий.

«Как-то так он это и говорит. Что невозможно? Коллективного противостояния недостаточно? Да, недостаточно. Всегда следи за деньгами. Объясняю логику. У тебя сейчас всего лишь сто гривен долга. Сзади у тебя глубокоуважаемый Алексей Кучеренко (бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко – ред.). Я говорю: Алексей, давай сделаем «трошки» денег? Ты начинаешь сдирать кожу с Макса, а я буду ему в кредит давать по 100 – по 1000 гривен. Причём, снимай до тех пор, пока уровень частных кредитов не будет зашкаливать стоимость его внутренних органов. Как только уровень частных кредитов будет зашкаливать стоимость его внутренних органов, дальше нет смысла давать. Поэтому, так: ты проигрываешь и отходишь на задний план, ну а потом мы делим Макса. Нормальная схема? Я тебе описал то, что происходит. Два уважаемых дяди поделили тебя в прямом эфире», – объяснил политолог.

Назаров запротестовал, апеллируя тем, что «Макс» будет бороться.

«Чем? Наваляй, я по скайпу. Кучеренко тоже в телевизоре. Я очень образно. Война? Да, война происходит не по скайпу, это очень расстраивает. Потому что есть две плоскости – жизнь и то, что ты видишь в телевизоре. В телевизоре ты видишь 10 процентов, а жизнь – 90. И тебе эти 10 процентов кажутся 100%», – подытожил довольный собой Чаплыга.