Украинский эксперт в США: «Российская диктатура оказалась очень эффективной»
В отличие от западного «зоопарка» дронов и технологий, российская армия выбирает, масштабирует и доводит до совершенства самые удачные модели дронов.
Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявила научный сотрудник Центра Wadhwani AI при CSIS Екатерина Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В России тоже есть доступ для новаторов, но затем они видят, что действительно хорошо работает на поле боя, – и направляют все ресурсы на поддержку этих компаний и новаторов, чтобы масштабировать их производство, совершенствовать их системы, а затем внедрять их в армию.
Знаете, эта жесткая военная система в стиле диктатуры работает очень хорошо: если они сделали ставку на эту систему, они могут ее масштабировать и очень быстро внедрить в других сферах.
«Шахед» – хороший пример того, как они сделали ставку на один тип беспилотников, и вложили все ресурсы в эту технологию, привлекли людей со всего мира, привлекли студентов, чтобы те генерировали креативные идеи», – сказала Бондарь.
«Технология «Шахедов» сильно изменилась. Сейчас она почти не имеет ничего общего с первоначальной иранской технологией. Производство многих компонентов было локализовано. Они изменили систему связи, даже конструкцию корпуса, добавили системы ПВО.
Россия сосредоточена на одной системе, и очень хорошо ее совершенствует. Вот почему они сильно отличаются от западной модели, потому что они более централизованные.
Западная модель – это конкуренция, открытый рынок, множество инноваций, что тоже здорово и имеет свои преимущества. Но Россия сосредоточена на том, чтобы выбрать лидеров – и масштабировать их. Пусть даже это будет одна система, но она будет работать очень хорошо.
«Шахед» – хороший пример. На тактическом уровне у них есть беспилотник «Молния». Они также создают базу для ИИ, собирают наборы данных», – подытожила она.
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