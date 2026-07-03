Украинский эксперт в США: «Российская диктатура оказалась очень эффективной»

В отличие от западного «зоопарка» дронов и технологий, российская армия выбирает, масштабирует и доводит до совершенства самые удачные модели дронов.

Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявила научный сотрудник Центра Wadhwani AI при CSIS Екатерина Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России тоже есть доступ для новаторов, но затем они видят, что действительно хорошо работает на поле боя, – и направляют все ресурсы на поддержку этих компаний и новаторов, чтобы масштабировать их производство, совершенствовать их системы, а затем внедрять их в армию.

Знаете, эта жесткая военная система в стиле диктатуры работает очень хорошо: если они сделали ставку на эту систему, они могут ее масштабировать и очень быстро внедрить в других сферах.

«Шахед» – хороший пример того, как они сделали ставку на один тип беспилотников, и вложили все ресурсы в эту технологию, привлекли людей со всего мира, привлекли студентов, чтобы те генерировали креативные идеи», – сказала Бондарь.