11.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украинский эксперт в ужасе – страна и не думает готовиться к войне

Военное положение, введенное президентом Украины Петром Порошенко, оказалось профанацией – страна не готова к ведению войны и отражению «агрессии».

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил украинский военный эксперт Иван Апаршин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, документы, принятые украинским правительством после введения военного положения, не переводят экономику страны на военные рельсы и не помогают обеспечить ее обороноспособность.

«Когда я увидел решение правительства – не распоряжение, не постановление Кабинета министров, а только согласование плана реализации и прочитал там очень странные пункты, например, материально-техническое обеспечение, выделение дополнительных ресурсов возлагается на Министерство обороны, я понял, что это сделано точно для галочки, а не для того, чтобы ввести военное положение. Далее я ожидал другие решения правительства, дополнительное финансирование – его нет”, – сказал эксперт.

Он добавил, что правительство приняло протокольным решением свое решение о реализации указа президента.

“Если бы правительство поинтересовалось, то оно должно было бы принять план введения мер режима военного положения. Это совсем другие документы. Вы, почему-то, определили, что вы должны готовить армию к войне, а вас военное положение обязывает готовить армию, население и экономику. Так вот, я хочу вам заявить – вы до этого времени еще не приступали. Потому я утверждаю, что сегодня власть играется, она принимает решения, которые не отвечают положению. Вы не готовите сегодня страну в случае широкомасштабной вооруженной агрессии», – резюмировал Апаршин.

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