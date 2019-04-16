Украинский эксперт высмеял угрозы канадца Москве подлодками в Чёрном море

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

Заявление депутата федерального парламента Канады Джеймса Безана о внезапном появлении подлодок НАТО в Черном море безграмотно и смешно, и не несет никакой угрозы для России.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

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«Это заявление смешное и безграмотное, потому что не могут подводные лодки НАТО внезапно, неожиданно появиться в Черном море. Туда заход, как известно, только через узкий пролив Босфор, и Россия будет знать еще до появления любых подлодок о том, что кто-то пытается направить эти подводные лодки из стран НАТО в Черное море, за исключением тех стран, которые и так имеют выход туда, т.е. Турция, Румыния, Болгария.

Я думаю, что никоим образом ни это заявление канадского депутата, ни даже гипотетическое появление подлодок американских, британских или еще каких-то на подступах к Черному морю, не повлияет на позицию России. Потому что с военно-стратегической точки зрения нет никакого смысла в появлении подводных лодок в Черном море, и у России достаточно сильное военное присутствие там, и никакой реальной угрозы появление этих подлодок в Черном море для России не несет. Может быть, это заявление – какое-то прощупывание реакции на это все, в любом случае это все несерьезно», – сказал Филиндаш.