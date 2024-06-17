Украинский эксперт затребовал лишить Россию прав на Черном море

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 19:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 733
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Россия не может иметь никаких прав на Черном море, а ее флот должен быть ликвидирован.

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может иметь никаких прав на Черном море, а ее флот должен быть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Самусь похвастался, что переданные Западом ракеты и морские беспилотники помогли Украине якобы закрыть корабли и подлодки Черноморского флота в бухте Новороссийска.

«Теперь у них есть подводные лодки, фрегаты и корветы в Новороссийске из-за украинских морских беспилотников и ракет, которые Украина использует для уничтожения Черноморского флота, который с моей, и не только, точки зрения должен быть уничтожен полностью.

После этого мы могли бы создать новую атмосферу и реальность на Черном море. Только после уничтожения всего Черноморского флота. И я уверен, что у России не может быть никакой военной силы на Черном море… Я думаю, что у России нет никаких прав на Черном море», – трепался рагуль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть