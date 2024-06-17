Украинский эксперт затребовал лишить Россию прав на Черном море

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Россия не может иметь никаких прав на Черном море, а ее флот должен быть ликвидирован.

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самусь похвастался, что переданные Западом ракеты и морские беспилотники помогли Украине якобы закрыть корабли и подлодки Черноморского флота в бухте Новороссийска.

«Теперь у них есть подводные лодки, фрегаты и корветы в Новороссийске из-за украинских морских беспилотников и ракет, которые Украина использует для уничтожения Черноморского флота, который с моей, и не только, точки зрения должен быть уничтожен полностью. После этого мы могли бы создать новую атмосферу и реальность на Черном море. Только после уничтожения всего Черноморского флота. И я уверен, что у России не может быть никакой военной силы на Черном море… Я думаю, что у России нет никаких прав на Черном море», – трепался рагуль.