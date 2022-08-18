Украинский экспорт ушел в минус, дефицит внешней торговли вырос до 4 миллиардов долларов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Экспорт из Украины в первом полугодии 2022 года упал почти на четверть и составил лишь 76% от прошлогоднего объема – в общей сложности 22,7 млрд долл. Импорт при этом также сократился, но меньше.

Об этом сообщает Госстатистики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Так, по оценкам Госстата, в I полугодии 2022 года экспорт товаров составил 22 731,7 млн ​​долл. США, или 76,0% по сравнению с I полугодием 2021 года, а импорт – 25 199,5 млн долл., или 80,9%.

Дефицит внешней торговли товарами в январе-июне составил 2 млрд 467,8 млн долл., удвоившись против показателя за I полугодие 2021 г., когда составлял 1 226,7 млн ​​долл.

При этом, по данным Гостаможслужбы, дефицит внешней торговли товарами Украины уже за июль достиг 4,3 млрд долл., что в полтора раза больше, чем годом ранее.

За 7 месяцев 2022 года товарооборот составил 55,7 млрд долл. В январе-июле этого года в Украину импортировали товаров на 30 млрд дол. Экспортировали из Украины продукции на 25,7 млрд долл.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — 4,2 млрд долл., Польша — 2,7 млрд долл. и Германия — 2,6 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 3,8 млрд долл., Румынии — на 1,7 млрд долл., Китая — 1,6 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

– машины, оборудование и транспорт — 8,3 млрд долл.

– топливно-энергетические товары — 7,6 млрд долл.

– продукция химической промышленности — 5,5 млрд долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

– продовольственные товары — 11,5 млрд долл.

– металлы и изделия из них — 4,4 млрд долл.



– машины, оборудование и транспорт — 2,7 млрд долл.

На этом фоне Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №7420 о таможенном безвизе с ЕС.

«Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс Украины, необходимые для присоединения нашей страны к Новой компьютерной транзитной системе NCTS и Конвенции о процедуре совместного транзита. Спасибо парламентариям за это решение», – написал премьер-министр Шмыгаль в Telegram.

По его словам, закон приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза.

«В частности, совершенствует действующие нормы в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставление статуса финансового гаранта и обеспечение уплаты таможенных платежей. Также изменения предусматривают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и уменьшит коррупционные риски», – отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что дальнейшее заключение “таможенного безвиза” с ЕС позволит Украине ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, специальные транзитные упрощения и простые и равные условия для финансовых гарантов.