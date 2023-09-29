Украинский эскулап опечален состоянием здоровья Путина и Кадырова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Известный украинский теледоктор Евгений Комаровский не верит в то, что президент РФ Владимир Путин скоро умрет.

Об этом обслуживающий бандеровский режим врач еврейского происхождения заявил в интервью латышскому русофобскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если тот человек, которого нам показывают по телевидению, Владимир Путин, то он жилец. Я не рассчитываю на то, что завтра он нас оставит. Я надеюсь, но не рассчитываю», – рассуждал Комаровский, наплевав на все врачебные клятвы.

Он скептически оценил прогнозы скандального российского политолога Валерия Соловья, который уже четвертый год предрекает смерть президента РФ.

«Я слушал эти речи господина Соловья, они меня смущают следующим: он умрет, только вы об этом не узнаете. Вы будете думать, что это он. Так какая нам разница, умрет или не умрет. Нам важна не его физическая кончина. Нам важно, чтобы зараза, которая распространяется из этой головы, не затрагивала нас», – трепался Комаровский.

Также скептически он оценил слухи о скорой смерти лидера Чечни Рамзана Кадырова, потому что у него «отказали почки». Комаровский считает, что при современном развитии трасплантологии такая проблема не может привести к летальному исходу.