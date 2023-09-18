Украинский ежик на польском кактусе. Как Киев умудрился разозлить Варшаву

Украина сделал все возможное, чтобы поляки запретили импорт украинского зерна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире совего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко.

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«Мне кажется начинается операция «Ежик на кактусе». Украинский ежик залез на польский кактус, на который долго лез. Мы сделали все для того, чтобы поляки ввели это ограничение, потому что действия наших зернотрейдеров на польском рынке не могли [дать другого результата] в контексте избирательной кампании в Польше, которая должна завершиться 15 октября выборами», – считает Романенко.

Он добавил, что главные политические силы Польши находятся в жесткой предвыборной конфронтации.

«И не учитывать этот контекст со стороны Украины было крайне глупо, потому что для писовцев, правящей партии, фермеры являются одним из ключевых элементов их поддержки. Это очень важная для них социальная группа. Сейчас Украина может обращаться куда угодно, к кому угодно. Несмотря на то, что уровне ЕС у нее есть поддержка, но мы видим, что поляки бодаются с кем угодно, когда речь заходит об их национальных интересах.

Я на 100 процентов уверен, что мы будем вынуждены идти на компромисс, искать этот компромисс, потому что наша зависимость от Польши и стратегические интересы требуют большего, чем интересы нескольких зернотрейдеров, которые решили подкосить денежек на польском рынке», – отметил эксперт.