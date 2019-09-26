Украинский феномен: слабак с рейтингом 70 %

26.09.2019, Киев, Сергей Устинов

Последние новости и кадровые назначения сильно огорчают украинских адекватников.

Губернатор Львовщины, как говорят СМИ, представляющий интересы Ахметова, требует уволить начальника областной полиции, разблокировавшего вагоны с углем, заблокированные передвижным шапито имени экс-нардепа Семенченко.

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Подозреваемый в убийстве Олеся Бузины неонацист Андрей Медведько стал членом общественного совета при НАБУ, как и его коллеги по торганизации С14 и активисты порохоботской партии «Демсокира».

Экс-нардеп от БПП и двоюродный брат аграрного олигарха Веревского Алексей Мушак стал советником нового премьера Гончарука по вопросам земельной реформы.

Тот же премьер Гончарук с почетом проводил на дембель пропагандиста Вятровича, пообещав продолжить и воплотить в жизнь все его начинания.

Офис президента проигнорил поддерживающих президента лидеров мнений в соцсетях и пригласил на встречу видных блогеров- порохоботов – обсудить с ними медийную поддержку начинаний новой власти по вопросу Донбасса. Получив в качестве фидбека кучу презрительных и негативных постов в соцсетях – приглашенные Офисом президента в итоге президента же и обос**ли.

Ну и вишенкой на торте стало назначение совсем уж одиозного экс-нардепа от Народного фронта Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел.

Каких вам еще новых лиц не хватает? Вы там, наверху, совсем кукухой поехали? Примерно таков лейтмотив вала комментариев в соцсетях. Диапазон – от недоуменного через критический к откровенно негодующему.

Если еще недавно лояльная к новому главе Банковой чета видеоблогеров Шариев вовсю чихвостит новую власть, обзывая их «му**ками» и «долбанными дегенератами», это значит, что дно если не достигнуто, то точно где-то совсем близко.

О том, что ситуация окончательно подошла к этой точке мы узнаем тогда, когда в похожих выражениях о новой команде начнет отзываться Андрей Портнов, которого, судя по изменившейся тональности его постов в Телеграмм, тоже уже начинает раздражать медлительность и проволочки нового руководства ГПУ в расследовании инициированных против Порошенко и его окружения уголовных дел.

Ситуация для Зеленского пока что не выглядит угрожающе. Все последние замеры, кем бы они ни проводились, фиксируют устойчивый рейтинг поддержки в низах в диапазоне от 70 до 80 %.

Местами переходящее в открытое недовольство растущее раздражение активных общественных групп – это пока лишь рябь на воде. С таким уровнем поддержки как сейчас, власть вправе вести коммуникацию с обществом в любом стиле – хоть бекать и мекать или делать сенатором коня, как римский император Калигула. Ослепленные любовью массы полюбят и коня.

Но игнорировать эти негативные сигналы власть не вправе. Ведь новые недовольные – это лидеры общественного мнения, причем, те из них, кто связывал с новой властью какие-то надежды на изменения в позитивную сторону. Это те, кто помог Зеленскому и его команде стать властью.

И в этой среде сегодня все чаще звучит риторический вопрос: почему же тогда власть прислушивается не к ним, а к тем, кто помог Порошенко получить его позорный результат в виде 8 % голосов. И не приведет ли такая политика к тому, что Зеленский финиширует с таким же или близким рейтингом доверия?

«Экс Омелян на выходе получил утроенный последний оклад и слова большой благодарности). И ни малейших последствий по «убитым» УЗ, Укрпоште, Укравтодору и прочему. А кто-то из его преемников вообще начинает уже всерьёз юзать легендарные гиперлуп-темы…

Экс Гриневич также получила увеличенный оклад и оздоровительные полсотни тысяч. И заявление сменщицы, что это был крутой и правильный «школьный» курс. И его обязательно нужно продолжить без существенных изменений…

Экс Супрун ещё немного и вообще будет претендовать на госнаграду за спасение отрасли. Сменщица же, конечно, говорит, что все было идеально…

Все уже слишком ярко, чтобы не понимать очевидного. Если «вчерашнее» было безупречно правильным, тогда «зачем?») Зачем общество так уверенно, жёстко, презрительно и жестоко послало прочь вчерашних?

И это вопрос не к самому обществу, которое идеально высказало свои претензии и откровенно обозначило своё неприятие тех самых «вчерашних»…

И второй – куда более важный вопрос – так что такое наша справедливость? И почему тот же Омелян, при котором отрасли буквально умерли, а весь операционный менеджмент был заменён на жизнерадостные fb-постики закомплексованного прыщавого юноши, не отвечает на юридические претензии, но счастливо получает «выходные пособия?

Шире – если никто из вчерашней элиты ничего не крал и эффективно управлял, что доказывает слащавое поведение по отношению к ним нынешних «крутых менеджеров», то почему общество так раздраженно?

И да, ритуальный уже рассказ о том, что вот буквально завтра «загоним» Петра Алексеевича точно не работает. Потому что это исключительно пустое», – пишет в своем блоге известный киевский политконсультант, из под пера которого всю весну и лето выходили пламенные агитки в пользу нынешней власти.

На самом деле ничего удивительного не происходит. Происходящее закономерно. И вот почему.

После Майдана украинский политикум существует в жестких рамках, выход за которые грозит решившимся на это политикам полной маргинализацией, а по максимуму – выталкиванием за пределы поля политической игры с ярлыком «национального предателя».

Установило эти правила меньшинство при поддержке из-за рубежа, однако они оказались необычайно эффективными и помогли отформатировать украинский политикум так, что в нем в принципе не осталось людей и сил, способных отважиться на выход за флажки.

Не удивляет и то, что новая власть не пытается выйти за эти искусственно очерченные не ею рамки, имея колоссальный ресурс доверия и поддержки, которого не было ни у кого из предшественников. Ресурс, позволяющий в принципе чихать на любые условности и навязанные ритуалы.

Тем более, что костяк нынешней власти состоит из людей, не имевших никакого отношения ни к каким майданам, а значит, выход за флажки для нее не грозит обвалом основания собственной легитимности, как это было бы в случае с Порошенко, Яценюком или Турчиновым.

Однако новая власть не обнаруживает никакой существенной воли для того, чтобы перестать прогибаться под меньшинство и предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления, плывя по инерции проложенным до нее курсом.

Более того, мы видим, как во власть уже начинают пока поодиночке, просачиваться не просто вчерашние, а самые одиозные из них.

Стоило ли ради этого так напрягаться и менять человека в президентском кресле? Такие вопросы сейчас приходят во многие головы. И в перспективе, если ничего не изменится, это может привести к серьезным изменениям политической карты на Украине.

Основная проблема, предопределяющая топтание на месте – это аморфность той огромной поддержки, которой так гордится нынешняя власть. Да, это достижение. И это большинство. Но одновременно это и ничто. Эта поддержка никак не институционализирована. Нет такой партии, сказали бы большевики, очутись они в Киеве в сентябре 2019 года. Собранная из не понятно кого и не понятно кем смешная и рыхлая «Слуга народа» – не в счет.

С экспертной средой, СМИ и лидерами мнений та же история. Большинство там имеют люди, откровенно не одобряющие даже робкие попытки Зеленского и Ко провести какую-то ревизию политики предшественников.

Других людей взять неоткуда, а вырастить новых – дело хлопотное, затратное и главное – требующее времени, которого у власти нет. Так что, как говаривал товарищ Сталин, у нас для вас других писателей нет, работайте с теми, что есть. Эти настроения достаточно емко охарактеризовал вышедший из среды прозападных НГО премьер Гончарук, по мнению которого Порошенко вел страну в правильном направлении, только делал это недостаточно быстро.

Сегодня Зеленскому нечего противопоставить таким настроениям даже среди своего окружения. А вот сторонники прежнего курса, хоть и являются меньшинством, однако это меньшинство отлично мобилизованное, перепредставленное в СМИ и в экспертной среде, идеологизированное и пользующееся поддержкой извне.

Чтобы противостоять давлению такого меньшинства, нужно опираться на что-то более существенное, чем абстрактный рейтинг. А опираться не на что. Причем, в прямом смысле. Пойти на союз с силами антимайданного толка Зеленский не может. В сегодняшней Украине они уже давно не большинство, а репрессии предыдущей пятилетки значительно ослабили его актив, зачистили или медийно дискредитировали его лидеров.

Так что в текущих условиях сползание власти в русло порошенковщины – процесс, увы, обьективный.

Ситуация наглядно демонстрирует то, что можно быть слабаком даже в ситуации, когда ты сконцентрировал в своих руках почти все властные полномочия и тебя поддерживает 70 % населения.

Различия интересов, конфликтность разных групп интересов со временем будут только нарастать. Вопрос лишь в том, как быстро будет это происходить и кто в итоге оседлает протестную волну.